Qəbələdə avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb
Hadisə
- 22 sentyabr, 2026
- 09:21
Qəbələdə avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb.
"Report" xəbər verir ki, Murad Haqverdi oğlu Mirəzizovun idarə etdiyi "Opel Astra" markalı avtomobil ilə Zarağan kəndi ərazisində hərəkətdə olarkən yolu keçən piyada Seyidməmməd İbrahim oğlu Zəkəriyəyevi vurub.
Piyada aldığı xəsarətdən hadisə yerində ölüb.
Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb.
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