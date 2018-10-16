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    В Физули обнаружены снаряды

    Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ В Физулинском районе обнаружен снаряд. 

    Об этом Report сообщили в Национальном агентстве по разминированию территорий Азербайджана (АНАМА). 

    Было отмечено, что 16 октября из колл-центра "102" МВД и из Центра управления в кризисных ситуациях МЧС в Агентство поступила информация об обнаружении неразорвавшегося военного боеприпаса на территории физулинского села Ашагы Кюрдмахмудлу. 

    Мобильная оперативная группа Агентства и сотрудники отделения полиции Физулинского района незамедлительно были отправлены на территорию.

    Сотрудниками Агентства и отделения полиции Физулинского района был проведен осмотр дома и приусадебного участка на указанной территории. 

    В результате неотложных оперативно-поисковых мероприятий специалисты Агентства обнаружили три 57-миллиметровых снаряда (OR-281U). Снаряды доставили на центральный участок по уничтожению при агентстве.

    Вокруг участка, где были обнаружены снаряды, на площади 200 кв. м был произведен наземный осмотр. Опасных предметов и устройств обнаружено не было.

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