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В Физули назначен комендант, в районе установлены посты

В Физули назначен комендант, в районе установлены посты В освобожденном Азербайджанской Армией от оккупации Физулинском районе усиливаются меры безопасности
Происшествия
16 декабря 2020 г. 15:19
В Физули назначен комендант, в районе установлены посты
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В освобожденном Азербайджанской Армией от оккупации Физулинском районе усиливаются меры безопасности.

Как сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, комендантом района назначен начальник отдела полиции Физулинского района полковник полиции Хагани Мамедов.

Сотрудниками районного отдела полиции и военнослужащими внутренних войск установлены посты на въезде и выезде в Физулинский район, в том числе и внутри района, осуществляется полный контроль и обеспечивается безопасность.

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Версия на азербайджанском языке Фото Füzuli rayonunda təhlükəsizliyə tam olaraq nəzarət edilir

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