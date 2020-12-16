В Физули назначен комендант, в районе установлены посты

В освобожденном Азербайджанской Армией от оккупации Физулинском районе усиливаются меры безопасности

В освобожденном Азербайджанской Армией от оккупации Физулинском районе усиливаются меры безопасности.

Как сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, комендантом района назначен начальник отдела полиции Физулинского района полковник полиции Хагани Мамедов.

Сотрудниками районного отдела полиции и военнослужащими внутренних войск установлены посты на въезде и выезде в Физулинский район, в том числе и внутри района, осуществляется полный контроль и обеспечивается безопасность.