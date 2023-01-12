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В Евлахе задержаны подозреваемые в убийстве врача

В Евлахе задержаны подозреваемые в убийстве врача В результате профессионально проведенных следственно-оперативных мероприятий сотрудниками прокуратуры и полиции было обеспечено раскрытие по горячим следам тяжкого преступления, совершенного при загадочных условиях на территории Евлахского района.
Происшествия
12 января 2023 г. 00:36
В Евлахе задержаны подозреваемые в убийстве врача

В результате профессионально проведенных следственно-оперативных мероприятий сотрудниками прокуратуры и полиции было обеспечено раскрытие по горячим следам тяжкого преступления, совершенного при загадочных условиях на территории Евлахского района.

Как передает Report, об этом отмечается в совместной информации Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел.

Так, 10 января около 22 часов поступила информация об убийстве заведующего туберкулезным отделением Евлахской центральной районной больницы Баяза Джаббарова 1958 года рождения.

По данному факту в прокуратуре Евлахского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 УК (умышленное убийство).

В результате проведенных совместных оперативно-розыскных мероприятий задержаны и привлечены к следствию подозреваемые в совершении преступления.

Общественности будет предоставлена дополнительная информация об инциденте.

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Версия на азербайджанском языке Yevlaxda həkimi qətlə yetirməkdə şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıb

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