В Евлахе задержаны подозреваемые в убийстве врача

В результате профессионально проведенных следственно-оперативных мероприятий сотрудниками прокуратуры и полиции было обеспечено раскрытие по горячим следам тяжкого преступления, совершенного при загадочных условиях на территории Евлахского района.

В результате профессионально проведенных следственно-оперативных мероприятий сотрудниками прокуратуры и полиции было обеспечено раскрытие по горячим следам тяжкого преступления, совершенного при загадочных условиях на территории Евлахского района.

Как передает Report, об этом отмечается в совместной информации Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел.

Так, 10 января около 22 часов поступила информация об убийстве заведующего туберкулезным отделением Евлахской центральной районной больницы Баяза Джаббарова 1958 года рождения.

По данному факту в прокуратуре Евлахского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 УК (умышленное убийство).

В результате проведенных совместных оперативно-розыскных мероприятий задержаны и привлечены к следствию подозреваемые в совершении преступления.

Общественности будет предоставлена дополнительная информация об инциденте.