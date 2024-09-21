О нас

В Евлахе задержан подозреваемый в умышленном убийстве

В Евлахе задержан подозреваемый в умышленном убийстве В Евлахском районе задержан мужчина по подозрению в совершении умышленного убийства.
Происшествия
21 сентября 2024 г. 20:58
В Евлахе задержан подозреваемый в умышленном убийстве

В Евлахском районе задержан мужчина по подозрению в совершении умышленного убийства.

Как сообщили Report в прокуратуре Евлахского района, в связи с поступившей вечером 21 сентября информацией о гибели Эльвина Ибрагимова (1985 г.р.) было начато расследование.

Были установлены обоснованные подозрения в том, что Замин Джавадов (1981 г.р.) на почве личного конфликта умышленно совершил наезд на Эльвина Ибрагимова на своем автомобиле.

По данному факту в прокуратуре Евлахского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 УК (умышленное убийство). З. Джавадов задержан как подозреваемый по делу.

Предварительное расследование продолжается.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Yevlaxda avtomobillə qəsdən adam öldürməkdə şübhəli bilinən şəxs tutulub - YENİLƏNİB

Экслюзивные новости

В ИВ Агсуинского района проведена операция, есть задержанные
В ИВ Агсуинского района проведена операция, есть задержанные
21 сентября 2024 г. 18:59
Глава Татарстана: Нас искренне восхищает успех Азербайджана во всех сферах
Глава Татарстана: Нас искренне восхищает успех Азербайджана во всех сферах
21 сентября 2024 г. 16:03
В Азербайджане оценят устойчивость банковского сектора к изменению климата
В Азербайджане оценят устойчивость банковского сектора к изменению климата
17 сентября 2024 г. 19:29
Арестован бывший глава администрации Приморского бульвара
Арестован бывший глава администрации Приморского бульвара
17 сентября 2024 г. 16:12
Айхан Гаджизаде: Армения своей неконструктивной позицией проводит политику самоизоляции
ФотоАйхан Гаджизаде: Армения своей неконструктивной позицией проводит политику самоизоляции
17 сентября 2024 г. 12:23
Европа с 2020 года получила по TAP около 39 млрд кубометров азербайджанского газа 
Европа с 2020 года получила по TAP около 39 млрд кубометров азербайджанского газа 
16 сентября 2024 г. 12:33
В рамках COP29 Energy China проведет параллельное мероприятие
В рамках COP29 Energy China проведет параллельное мероприятие
13 сентября 2024 г. 14:00
Energy China: Экспорт зеленого водорода создаст значимые возможности для Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ
Energy China: Экспорт зеленого водорода создаст значимые возможности для Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ
13 сентября 2024 г. 12:26
TAP AG: Сентябрьские инфраструктурные работы не повлияют на объемы поставок газа по ТАР
TAP AG: Сентябрьские инфраструктурные работы не повлияют на объемы поставок газа по ТАР
12 сентября 2024 г. 10:39
Гезаль Зутова о поединке: Не смогла даже сдвинуть соперницу с места
Гезаль Зутова о поединке: Не смогла даже сдвинуть соперницу с места
11 сентября 2024 г. 15:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi