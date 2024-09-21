В Евлахе задержан подозреваемый в умышленном убийстве

В Евлахском районе задержан мужчина по подозрению в совершении умышленного убийства.
Как сообщили Report в прокуратуре Евлахского района, в связи с поступившей вечером 21 сентября информацией о гибели Эльвина Ибрагимова (1985 г.р.) было начато расследование.
Были установлены обоснованные подозрения в том, что Замин Джавадов (1981 г.р.) на почве личного конфликта умышленно совершил наезд на Эльвина Ибрагимова на своем автомобиле.
По данному факту в прокуратуре Евлахского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 УК (умышленное убийство). З. Джавадов задержан как подозреваемый по делу.
Предварительное расследование продолжается.