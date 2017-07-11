В Евлахе владелец чайной убил клиента ударом ножа

Евлах. 11 июля. REPORT.AZ/ В Евлахе произошла поножовщина, унесшая жизнь одного человека.

Как передает ширванское бюро Report, инцидент произошел в селе Юхары Енидже.

Житель села Баширов Горхмаз Сирадж оглу 1973 г.р. на почве конфликта получил тяжелое ножевое ранение от односельчанина. Потерявший много крови Г.Баширов был срочно доставлен в Мингячевирскую городскую больницу. Из-за тяжести его состояния, он скончался в больнице, не дождавшись вмешательства врачей.

Сообщается, что инцидент произошел в одной из чайных в селе Юхары Енидже. По предварительной информации, конфликт возник с владельцем заведения и Г.Баширов был ранен им.

По факту Евлахской районной прокуратурой возбуждено уголовное дело.