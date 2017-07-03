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    В Евлахе произошла цепная авария: 1 человек погиб, 5 получили ранения - ОБНОВЛЕНО - СПИСОК

    ​​Двое раненых – дети

    Евлах. 3 июля. REPORT.AZ/ В результате цепной аварии, произошедшей на территории Евлахского района, погибла жительница Мингячевира Юсифова Гызпери Достмамед гызы 1953 г.р.

    Как сообщает ширванское бюро Report, в общем ранено 5 человек, некоторые из которых члены одной семьи. 

    Имена пострадавших следующие: 

    Исмаилов Расим Гамид оглу, 1965 г.р., житель Евлахского района; 

    Исмаилзаде Али Танрыверди оглу, 2012 г.р., житель Евлахского района;

    Исмаилзаде Бану Али гызы, 2017 г.р., жительница Евлахского района;

    Аббасова Тарана Рафаэль гызы, 1993 г.р., жительница Евлахского района;

    Юсибова Ульвийя Зейнеддин гызы, 1956 г.р., жительница Евлахского района.

    ***14:36

    Евлах. 3 июля. REPORT.AZ/ На территории Евлахского района, на дороге Мингячевир-Бахрамтепе произошла цепная авария.  

    Как сообщает ширванское бюро Report, столкнулись два автомобиля марки "ВАЗ 2106" и  один "ВАЗ 2107". 

    В результате ДТП погибла пассажирка одного из автомобилей "ВАЗ 2106". 

    Еще три человека получили тяжелые травмы. Пострадавшие доставлены в Мингячевирскую городскую больницу. 

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