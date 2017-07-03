В Евлахе произошла цепная авария: 1 человек погиб, 5 получили ранения - ОБНОВЛЕНО - СПИСОК

Евлах. 3 июля. REPORT.AZ/ В результате цепной аварии, произошедшей на территории Евлахского района, погибла жительница Мингячевира Юсифова Гызпери Достмамед гызы 1953 г.р.

Как сообщает ширванское бюро Report, в общем ранено 5 человек, некоторые из которых члены одной семьи.

Имена пострадавших следующие:

Исмаилов Расим Гамид оглу, 1965 г.р., житель Евлахского района;

Исмаилзаде Али Танрыверди оглу, 2012 г.р., житель Евлахского района;

Исмаилзаде Бану Али гызы, 2017 г.р., жительница Евлахского района;

Аббасова Тарана Рафаэль гызы, 1993 г.р., жительница Евлахского района;

Юсибова Ульвийя Зейнеддин гызы, 1956 г.р., жительница Евлахского района.

***14:36

Евлах. 3 июля. REPORT.AZ/ На территории Евлахского района, на дороге Мингячевир-Бахрамтепе произошла цепная авария.

Как сообщает ширванское бюро Report, столкнулись два автомобиля марки "ВАЗ 2106" и один "ВАЗ 2107".

В результате ДТП погибла пассажирка одного из автомобилей "ВАЗ 2106".

Еще три человека получили тяжелые травмы. Пострадавшие доставлены в Мингячевирскую городскую больницу.