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    В Евлахе пьяный мужчина убил своего земляка

    Евлах. 21 марта. REPORT.AZ/ В селе Халдан Евлахского района произошло убийство.

    Как передает Западное бюро Report, после праздничного вечера между знакомыми возник спор.

    В результате, ранее судимый житель села Халдан Рзаев Маир Таир оглы 1958 года рождения, будучи в нетрезвом состоянии зарезал ножом своего знакомого - жителя села Биринджи Саламабад Юсифова Хаяла Неман оглы 1973 года рождения. Раненый скончался из-за потери крови.

    Зачинщик инцидента задержан.

    По факту в прокуратуре Евлахского района ведется расследование.

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