В Евлахе микроавтобус столкнулся с трактором, пострадали более 10 человек

На трассе Баку-Газах произошло дорожно-транспортное происшествие.

На трассе Баку-Газах произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Report, микроавтобус Ford, следовавший из Геранбойского района в Баку, столкнулся в Евлахском районе с трактором.

По предварительной информации, в аварии пострадали более 10 человек. Это жители Геранбойского района: Заур Керимов, 1981 г.р., Гашам Мамедов, 1965 г.р., Аббас Аббасов, 1984 г.р., Сусан Рзаева, 1979 г.р., Егяна Дашдамирова, 1970 г.р., Айхан Рзазаде, 2000 г.р., Бейляр Рзаев, 2004 г.р., Айнура Гулиева, 1986 г.р. и другие.

Раненые с различными телесными травмами были госпитализированы.

По факту ведется расследование.