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В Евлахе микроавтобус столкнулся с трактором, пострадали более 10 человек

В Евлахе микроавтобус столкнулся с трактором, пострадали более 10 человек На трассе Баку-Газах произошло дорожно-транспортное происшествие.
Происшествия
25 мая 2022 г. 07:24
В Евлахе микроавтобус столкнулся с трактором, пострадали более 10 человек

На трассе Баку-Газах произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Report, микроавтобус Ford, следовавший из Геранбойского района в Баку, столкнулся в Евлахском районе с трактором.

По предварительной информации, в аварии пострадали более 10 человек. Это жители Геранбойского района: Заур Керимов, 1981 г.р., Гашам Мамедов, 1965 г.р., Аббас Аббасов, 1984 г.р., Сусан Рзаева, 1979 г.р., Егяна Дашдамирова, 1970 г.р., Айхан Рзазаде, 2000 г.р., Бейляр Рзаев, 2004 г.р., Айнура Гулиева, 1986 г.р. и другие.

Раненые с различными телесными травмами были госпитализированы.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Yevlaxda sərnişin mikroavtobusu traktorla toqquşub, 10-dan çox xəsarət alan var

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