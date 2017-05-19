В Евлахе и Мингячевире на троих детей напали бездомные собаки

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ В Евлахе и Мингячевире на троих малолетних детей напали бездомные собаки.

Как сообщает ширванское бюро Report, в евлахском селе Хаварлы и Мингячевире трое детей были укушены бездомными собаками.

Случаи произошли почти одновременно.

В Мингячевире бездомные собаки напали на Инджи Сахавет гызы Мирзазаде 2014 г.р. и Фахрийю Гейдар гызы Мехдизаде 2009 г.р., а в Евлахском районе – на проживающего в селе Хаварлы вынужденного переселенца из Лачинского района Эльнура Ахмед оглу Ахмедова 2004 г.р.

Все трое пострадали.

Доставленным в Мингячевирскую центральную больницу детям была оказана первая медицинская помощь и сделана профилактическая вакцина от бешенства.

Самочувствие детей нормальное.