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    В Евлахе и Мингячевире на троих детей напали бездомные собаки

    Им сделана профилактическая вакцина от бешенства

    Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ В Евлахе и Мингячевире на троих малолетних детей напали бездомные собаки.

    Как сообщает ширванское бюро Report, в евлахском селе Хаварлы и Мингячевире трое детей были укушены бездомными собаками.

    Случаи произошли почти одновременно.

    В Мингячевире бездомные собаки напали на Инджи Сахавет гызы Мирзазаде 2014 г.р. и Фахрийю Гейдар гызы Мехдизаде 2009 г.р., а в Евлахском районе – на проживающего в селе Хаварлы вынужденного переселенца из Лачинского района Эльнура Ахмед оглу Ахмедова 2004 г.р.

    Все трое пострадали.

    Доставленным в Мингячевирскую центральную больницу детям была оказана первая медицинская помощь и сделана профилактическая вакцина от бешенства.

    Самочувствие детей нормальное. 

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