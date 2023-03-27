В Евлахе 12 человек задержаны с наркотиками

За последние две недели сотрудниками группы по борьбе с наркотиками Евлахского районного отдела полиции (РОП) задержаны и привлечены к уголовной ответственности 12 человек, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков.
Об этом Report сообщили в Бардинской региональной группе пресс-службы министерства внутренних дел (МВД).
Сообщается, что сотрудники полиции задержали и доставили в отдел ранее судимого жителя района Надира Бекирова. В ходе досмотра при нем было обнаружено большое количество героина и метамфетамина, а также таблетки метадона, расфасованные в 86 упаковок для продажи.
Кроме того, в ходе проведенных мероприятий по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержаны еще 11 человек. В ходе этих операций из незаконного оборота изъято в общей сложности около 1 кг наркотиков.
По указанным фактам в Евлахском отделе полиции были возбуждены уголовные дела, решениями суда в отношении всех задержанных избрана мера пресечения в виде ареста.