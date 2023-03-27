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В Евлахе 12 человек задержаны с наркотиками

В Евлахе 12 человек задержаны с наркотиками За последние две недели сотрудниками группы по борьбе с наркотиками Евлахского районного отдела полиции (РОП) были задержаны и привлечены к уголовной ответственности 12 человек, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков.
Происшествия
27 марта 2023 г. 12:07
В Евлахе 12 человек задержаны с наркотиками

За последние две недели сотрудниками группы по борьбе с наркотиками Евлахского районного отдела полиции (РОП) задержаны и привлечены к уголовной ответственности 12 человек, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков.

Об этом Report сообщили в Бардинской региональной группе пресс-службы министерства внутренних дел (МВД).

Сообщается, что сотрудники полиции задержали и доставили в отдел ранее судимого жителя района Надира Бекирова. В ходе досмотра при нем было обнаружено большое количество героина и метамфетамина, а также таблетки метадона, расфасованные в 86 упаковок для продажи.

Кроме того, в ходе проведенных мероприятий по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержаны еще 11 человек. В ходе этих операций из незаконного оборота изъято в общей сложности около 1 кг наркотиков.

По указанным фактам в Евлахском отделе полиции были возбуждены уголовные дела, решениями суда в отношении всех задержанных избрана мера пресечения в виде ареста.

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Версия на азербайджанском языке ФотоYevlaxda narkotikə görə 12 nəfər saxlanılıb

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