В Екатеринбурге задержали азербайджанца, находящегося в розыске около 20 лет

Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Российские полицейские задержали в екатеринбургском аэропорту "Кольцово" азербайджанца, находящегося в федеральном розыске около 20 лет.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу.

Сотрудники транспортной полиции установили, что задержанного уроженца Азербайджана, пытавшегося улететь из Екатеринбурга в Баку, разыскивает полиция Ставропольского края за совершение убийства.

В настоящее время задержанный находится в изоляторе временного содержания в Екатеринбурге. Решается вопрос о передаче мужчины инициатору розыска.