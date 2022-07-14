В Джебраиле машина компании “Азерсун" подорвалась на мине, водитель пострадал

В Джебраильском районе Азербайджана на противотанковой мине подорвалось транспортное средство, принадлежащее ООО "Азерсун Холдинг", в результате чего пострадал водитель.

В Джебраильском районе Азербайджана на противотанковой мине подорвалось транспортное средство, принадлежащее ООО "Азерсун Холдинг", в результате чего пострадал водитель.

Об этом Report сообщили в Агентстве Азербайджана по разминированию (ANAMA).

Отмечается, что 14 июля 2022 года на территории села Дагтумас Джебраильского района на не разминированной территории сработала противотанковая мина.

Грузовое транспортное средство подорвалось на противотанковой мине ТМ 62 Р. Пострадавший в результате взрыва водитель - житель Имишлинского района Мамедов Шамиль Фарахим оглу, 1996 года рождения, был доставлен в районную больницу.

"ANAMA в очередной раз обращается к гражданам и призывает не прикасаться к неизвестным предметам и не посещать опасные территории", - призвали в агентстве.