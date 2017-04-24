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    В Джалилабаде загорелся дом, мать спасла малолетнего ребенка - ФОТО

    По факту ведется расследование© Report.az

    Джалилабад. 24 апреля. REPORT.AZ/ В Джалилабаде произошел пожар.

    Как сообщает аранское бюро Report, пожар зарегистрирован в селе Чинар.

    Внезапно загорелся дом местного жителя Зохраба Мусаева и пламя охватило все помещение. В момент пожара в доме находился ребенок. Узнав о пожаре, мать ребенка бросилась в огонь и вынесла малыша. Хотя женщина пострадала, ей удалось спасти ребенка. В результате пожара вместе с мебелью и домашней утварью сгорел 4-комнатный одноэтажный дом.

    По предварительной версии, пожар начался в результате короткого замыкания.

    По факту ведется расследование.

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