В Джалилабаде произошло тяжелое ДТП, 6 человек ранены - ФОТО

Джалилабад. 9 января. REPORT.AZ/ В Джалилабаде произошло ДТП, в результате которого 6 человек получили тяжелые травмы.

Как сообщает региональное бюро Report, авария произошла на 135-ом км магистральной дороги Алят-Астара, на отрезке, проходящем через село Алар-Гаразенджир.

В результате столкновения двух автомобилей марки "ВАЗ-2016" были ранены 6 человек, в том числе оба водителя. Получившие травмы различной степени тяжести Матлаб Зейналов, Ашур Аманов, Захид Гасанов, Тарана Нифтиева, Хиджран Гасанова, Ниджат Гасанов помещены в Джалилабадскую районную центральную больницу. Все они жители Джалилабадского района.

Как заявили из больницы, состояние одного из раненых остается тяжелым.

По предварительной версии, авария произошла из-за потери управления одним из водителей.

По факту ведется расследование.