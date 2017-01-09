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    В Джалилабаде произошло тяжелое ДТП, 6 человек ранены - ФОТО

    Состояние одного из раненых остается тяжелым

    Джалилабад. 9 января. REPORT.AZ/ В Джалилабаде произошло ДТП, в результате которого 6 человек получили тяжелые травмы.

    Как сообщает региональное бюро Report, авария произошла на 135-ом км магистральной дороги Алят-Астара, на отрезке, проходящем через село Алар-Гаразенджир.

    В результате столкновения двух автомобилей марки "ВАЗ-2016" были ранены 6 человек, в том числе оба водителя. Получившие травмы различной степени тяжести Матлаб Зейналов, Ашур Аманов, Захид Гасанов, Тарана Нифтиева, Хиджран Гасанова, Ниджат Гасанов помещены в Джалилабадскую районную центральную больницу. Все они жители Джалилабадского района.

    Как заявили из больницы, состояние одного из раненых остается тяжелым.

    По предварительной версии, авария произошла из-за потери управления одним из водителей.

    По факту ведется расследование. 

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