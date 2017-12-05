© Report

Джалилабад. 5 декабря. REPORT.AZ/ В Джалилабаде при попытке продать наркотики задержан гражданин Ирана.

Как сообщает аранское бюро Report, перейдя законным путем на территорию Азербайджана через пограничный пропускной пункт, Сабир Даргяхи приобрел здесь у другого гражданина Ирана по имени Али героин с целью продажи.

В результате проведенной сотрудниками полиции операции его задержали при попытке продать наркотики условному покупателю. В качестве вещественного доказательства у Сабира Даргяхи изъяли обнаруженные 9,275 г наркотиков.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.