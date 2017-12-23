В Джалилабаде мальчик, позвонив в МЧС, дал ложную информацию о бомбе в соседнем селе

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ 22 декабря в 15:15 неизвестный позвонил с мобильного телефона в Службу "112" МЧС и сообщил, что "в селе Гаразенджир Джалилабадского района произойдет взрыв", прекратив после этого связь.
Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана.
Информация была передана в Службу "102" МВД.
Были осуществлены неотложные совместные мероприятия, информация не подтвердилась.
В ходе расследования выяснилось, что звонок совершил житель села Сабирабад Джалилабадского района, душевнобольной 10-летний мальчик.
Отметим, что села Сабирабад и Гаразенджир Джалилабадского района расположены по соседству друг от друга.
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