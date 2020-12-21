В Джалилабаде больной коронавирусом отправился на похороны

Больной коронавирусом отправился на похороны, чем грубо нарушил карантин

В Джалилабаде возбуждено уголовное дело в отношении заразившегося коронавирусом больного.

Об этом Муганскому бюро Report сообщили в Лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана.

В результате очередного мероприятия, проведенного сотрудниками Джалилабадского районного отделения полиции, был выявлен коронавирусный больной, покинувший место жительства, где он проходил лечение. Несмотря на болезнь, Э.Вердиев отправился на похороны, чем грубо нарушил карантин.

В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по статье 139-1.1 Уголовного кодекса Азербайджана.