В Джалилабаде 18-летняя девушка совершила попытку самоубийства

Джалилабад. 7 апреля. REPORT.AZ/ В Джалилабадском районе произошла попытка самоубийства.

Как сообщает аранское бюро Report, проживающая на проспекте Гейдара Алиева Фейзуллаева Гюльбяниз Муршид гызы 2000 г.р. на почве семейного конфликта совершила попытку самоубийства, приняв большое количество таблеток.

Она была доставлена в Центральную клинику Джалилабадского района. После оказания первой медпомощи она была помещена в реанимационное отделение. Ее состояние оценивается как тяжелое.

По факту ведется расследование.