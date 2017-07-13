Во время аварии в Джалилабаде погибли два абитуриента - ОБНОВЛЕНО - 2 - ФОТО

Джалилабад. 13 июля. REPORT.AZ/ Среди лиц, погибших в аварии в джалилабадском селе Алар, есть абитуриенты.

Как сообщает Report, выпускники сельской школы №3 Алемдар Азизов и Шемси Гараев должны были участвовать на завтрашних вступительных экзаменах, проводимых Государственным экзаменационным центром.

Оба абитуриента 2000 года рождения.

По факту ведется расследование.

*** 12:33

В Джалилабадском районе произошло ДТП, в результате которого погибли два человека.

Как сообщает аранское бюро Report, 18-летний Алемдар Гошгар оглу Азизов, находившийся за рулем автомобиля марки Mercedes, потерял управление, и машина перевернулась.

В результате аварии погибли водитель и его пассажир Шемси Гараев.

*** 12:25

В Джалилабадском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает аранское бюро Report, авария зарегистрирована в селе Алар.

Водитель автомобиля марки Mercedes потерял управление, и, машина перевернулась, скатившись на обочину дороги.

В результате ДТП погиб один человек, еще один получил ранения.

По факту ведется расследование.