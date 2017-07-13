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    Во время аварии в Джалилабаде погибли два абитуриента - ОБНОВЛЕНО - 2 - ФОТО

    По факту ведется расследование

    Джалилабад. 13 июля. REPORT.AZ/ Среди лиц, погибших в аварии в джалилабадском селе Алар, есть абитуриенты.

    Как сообщает Report, выпускники сельской школы №3 Алемдар Азизов и Шемси Гараев должны были участвовать на завтрашних вступительных экзаменах, проводимых Государственным экзаменационным центром.

    Оба абитуриента 2000 года рождения.

    По факту ведется расследование.

    *** 12:33

    В Джалилабадском районе произошло ДТП, в результате которого погибли два человека.

    Как сообщает аранское бюро Report, 18-летний  Алемдар Гошгар оглу Азизов, находившийся за рулем автомобиля марки Mercedes, потерял управление, и  машина перевернулась. 

    В результате аварии погибли водитель и его пассажир Шемси Гараев.

    *** 12:25

    В Джалилабадском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. 

    Как сообщает аранское бюро Report, авария зарегистрирована в селе Алар. 

    Водитель автомобиля марки Mercedes потерял управление, и, машина перевернулась, скатившись на обочину дороги. 

    В результате ДТП погиб один человек, еще один получил ранения. 

    По факту ведется расследование. 

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