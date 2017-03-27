В движении электрички Сумгайыт-Баку возникла проблема - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ В движении электрички, следующей по маршруту Сумгайыт-Баку, возникла проблема.

Как сообщает Report, желающие добраться до Баку пассажиры больше получаса ожидают прибытие поезда на Сумгайытском вокзале. Электричка, которая должна была прибыть в 08:50, так и не прибыла. В 09:17 было сообщено, что поезд находится в пути.

В результате на вокзале возникла большая плотность пассажиров.

Руководитель отдела по связям с общественностью ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Севиндж Гадирова заявила Report, что электричка опоздала из-за неполадки, возникшей в электрических проводах на станции Кешля: "По этой причине поезд опоздал на 40 минут. В настоящее время проблема устранена".