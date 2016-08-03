В Баку в ДТП ранен сотрудник посольства

Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей.

Как сообщает Report, авария зарегистрирована в Низаминском районе, на проспекте Г.Алиева, 117.

Согласно информации, столкнулись автомобиль марки Nissan, управляемый жителем Баку Юсифом Гаджиевым 1988 года рождения и принадлежащий посольству Объединенных Арабских Эмиратов (ОАО), автомобиль марки Mercedes-Benz принадлежащий жителю Джалилабадского района Алигардашу Худиеву 1964 года рождения, и автомобиль марки Opel, управляемый жителем города Баку Али Расуловым.

Ю.Гаджиев с различными телесными повреждениями был госпитализирован в Клинический медицинский центр №1.

Полиция ведет расследование по данному факту.