В ДТП на Абшероне пострадали три человека

В Абшеронском районе произошло ДТП, в результате которого три человека пострадали.

Как сообщает Report, инцидент был зафиксирован в Молодежном городке на дороге Мехдиабад.

Пострадавшие в результате аварии были размещены в Клинический медицинский центр № 1.

У 34-летнего Эльвина Алиева диагностирована травма левого колена, у 62-летнего Тахмасиба Аллахвердиева - разрыв нижней губы, у 27-летнего Идрис Керимова - закрытая черепно-мозговая травма и травма глаза.

По факту ведется расследование.