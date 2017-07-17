В ДТП в Агдаше пострадали 4 человека, включая малолетнего ребенка

Агдаш. 17 июля. REPORT.AZ/ В Агдашском районе произошло тяжелое ДТП.

Как передает ширванское бюро Report, авария произошла на дороге Агдаш-Габала близ моста Турьянчай.

Во время аварии столкнулись грузовой автомобиль марки "Газель" и легковой автомобиль марки "ВАЗ-2107".

В результате водитель и 3 пассажира "ВАЗ-2107" тяжело пострадали. Они были размещены в Агдашскую районную центральную больницу.

Раненый во время аварии водитель, житель села Гушчу Евлахского района Баширли Бахруз Рафиг оглу 1994 г.р. помещен в отделение реанимации.

Остальные пострадавшие - житель Габалы Шукюров Турал Сахиб оглу 1993 г.р., житель села Савалан Габалинского района Магерраммов Юсиф Тарзан оглу 2013 г.р. и Магеррамова Гюльдана Сахиб гызы 1991 г.р.

Как сообщили в больнице, из всех пострадавших состояние ребенка наиболее тяжелое.

Факт расследуется.