Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ В депо Бакинского метрополитена обнаружена ручная граната.

Как сообщили Report в Национальном агентстве по разминированию территории Азербайджана (ANAMA), 20 апреля в 12:39 из Call-центра "102" министерства внутренних дел и в 12:54 из Центра управления в кризисных ситуациях министерства по чрезвычайным ситуациям в Агентство поступила информация о том, что на территории Наримановского района обнаружена ручная граната.

На основе информации на территорию была отослана оперативная группа быстрого реагирования агентства.

Специалисты агентства осмотрели расположенное на указанной территории Электрическое депо имени Наримана Нариманова ЗАО "Бакинский метрополитен" и в результате незамедлительных оперативно-поисковых мероприятий была обнаружена 1 ручная граната "Ф-1". Гранату перевезли на специальную территорию агентства для обезвреживания.

Был произведен наземный осмотр территории площадью 500 кв. метров и подземный осмотр территории площадью 20 кв. метров рядом с местом, где обнаружили гранату. Каких-либо других опасных предметов и устройств обнаружено не было.