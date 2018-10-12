В Дашкесане сбит пешеход

12 октября, 2018 20:00

https://report.az/storage/news/69b8c0f46b4d1d8ac1b5b6efd840443d/4e649d26-ad03-4f9e-92bd-522a37942833_292.jpg Дашкесан. 12 октября. REPORT.AZ/ В Дашкесанском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал пешеход. Как сообщает западное бюро Report, авария зарегистрирована в городе Дашкесан. При попытке перейти дорогу жителя района Зияда Мамедов 1958 г.р. сбил автомобиль. Получивший различные травмы мужчина госпитализирован. Его состояние расценивается как удовлетворительное. По факту ведется расследование.

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