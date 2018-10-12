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    В Дашкесане сбит пешеход

    Дашкесан. 12 октября. REPORT.AZ/ В Дашкесанском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал пешеход. 

    Как сообщает западное бюро Report, авария зарегистрирована в городе Дашкесан. 

    При попытке перейти дорогу жителя района Зияда Мамедов 1958 г.р. сбил автомобиль. Получивший различные травмы мужчина госпитализирован. Его состояние расценивается как удовлетворительное. 

    По факту ведется расследование. 

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