В Дашкесане сбит пешеход

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Дашкесан. 12 октября. REPORT.AZ/ В Дашкесанском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал пешеход.
Как сообщает западное бюро Report, авария зарегистрирована в городе Дашкесан.
При попытке перейти дорогу жителя района Зияда Мамедов 1958 г.р. сбил автомобиль. Получивший различные травмы мужчина госпитализирован. Его состояние расценивается как удовлетворительное.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости