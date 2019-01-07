В результате крушения судна в Черном море погиб один гражданин Азербайджана, еще один пропал без вести

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ В 130 км от турецкого города Самсун, в Черном море, потерпело крушение плавающее под панамским флагом судно "Волга-Балт 214".

Тело утонувшего в результате инцидента члена экипажа, гражданина Азербайджана, старшего помощника капитана Ибрагимова Мамедали Сурхай оглу извлечено из воды.

Как сообщили Report в пресс-службе Государственного морского агентства при министерстве транспорта, связи и высоких технологий, поиски другого гражданина Азербайджана, капитана корабля Исмаилова Турбата Камиль оглу продолжаются.

В Агентстве сказали, что сегодня в Национальный центр Государственного морского агентства при министерстве транспорта, связи и высоких технологий поступила информация, в которой отмечалось, что сегодня в 16:50 недалеко от турецкого города Самсун потерпело крушение плавающее под панамским флагом судно "Волга-Балт 214".

В информации говорилось, что двое членов экипажа - граждане Азербайджана.

Национальный центр Государственного морского агентства принял незамедлительные меры с целью узнать о судьбе граждан Азербайджана. Через существующую систему связались с Центром морской поисково-спасательной службы города Самсун. Выяснилось, что 9 из 13 членов экипажа судна были вынесены на берег.