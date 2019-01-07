 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В результате крушения судна в Черном море погиб один гражданин Азербайджана, еще один пропал без вести

    Баку. 7 января. REPORT.AZ/ В 130 км от турецкого города Самсун, в Черном море, потерпело крушение плавающее под панамским флагом судно "Волга-Балт 214".  

    Тело утонувшего в результате инцидента члена экипажа, гражданина Азербайджана, старшего помощника капитана Ибрагимова Мамедали Сурхай оглу извлечено из воды.

    Как сообщили Report в пресс-службе Государственного морского агентства при министерстве транспорта, связи и высоких технологий, поиски другого гражданина Азербайджана, капитана корабля Исмаилова Турбата Камиль оглу продолжаются. 

    В Агентстве сказали, что сегодня в Национальный центр Государственного морского агентства при министерстве транспорта, связи и высоких технологий поступила информация, в которой отмечалось, что сегодня в 16:50 недалеко от турецкого города Самсун потерпело крушение плавающее под панамским флагом судно "Волга-Балт 214". 

    В информации говорилось, что двое членов экипажа - граждане Азербайджана. 

    Национальный центр Государственного морского агентства принял незамедлительные меры с целью узнать о судьбе граждан Азербайджана. Через существующую систему связались с Центром морской поисково-спасательной службы города Самсун. Выяснилось, что 9 из 13 членов экипажа судна были вынесены на берег.  

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi