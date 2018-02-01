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    В Черном море потерпел крушение сухогруз с гражданами Азербайджана на борту

    Сухогруз был под флагом Молдовы

    Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ В Черном море у берегов Крыма тонул сухогруз BERG под флагом Молдовы.

    Как передает Report, на борту сухогруза находился экипаж в составе 12 человек, в том числе 4 гражданина Азербайджана.

    Инцидент произошел в ночь на 1 февраля. Сухогруз двигался из Азовского моря в Турцию с грузом отрубей около трех тонн. В порт Феодосии поступил сигнал о том, что судно получило пробоину борта и терпит бедствие. Экипаж был эвакуирован. Сейчас все члены экипажа находятся в феодосийской гостинице "Лидия". Моряки с терпящего бедствия судна в медицинской помощи не нуждаются.

    Причины аварии пока неизвестны. 

    Судно стоит на якоре в феодосийской бухте.

    Керченская транспортная прокуратура проводит проверку ЧП.

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