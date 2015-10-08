​В Челябинске начинается суд над криминальным авторитетом - азербайджанцем

Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ 8 октября в Центральном районном суде Челябинска пройдет первое заседание по уголовному делу, главным фигурантом которого является криминальный авторитет, уроженец Азербайджана Ильхам Османов, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

36-летний И. Османов, а также его подельники Александр Кириченко и Олег Митрясов обвиняются в вымогательстве (часть 3 статьи 163 УК РФ).

Согласно официальной версии, 17 февраля 2015 года в кафе "Ангел А" Османов, обладающий преступным статусом "смотрящего" за Челябинской областью, в компании двух подельников вымогал у директора одной из местных фирм Евгения Полецкового 11,2 млн. рублей и права на распоряжение принадлежащим его супруге автомобилем. Е.Полецковый обратился в правоохранительные органы, вследствие чего группировка была обезврежена.

По данным СМИ, Ильхам Османов является ставленником ныне покойного "вора в законе" Тимура Мирзоева (Тимур Свердловский). Помимо этого, "авторитет" является владельцем фирм и учредителем центра поддержки инвалидов.