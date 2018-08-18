В Cальяне женщина средних лет отравилась уксусной кислотой

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Cальян. 18 августа. REPORT.AZ/ В Сальянском районе женщина отравилась уксусной кислотой.
Как сообщает аранское бюро Report, происшествие было зарегистрировано в селе Кюргарагашлы.
Сельская жительница Зейналова Нурана Наби гызы (1987) случайно выпила уксусную кислоту и отравилась. Она была доставлена в Сальянскую центральную районную больницу. После получения первичной медицинской помощи Н.Зейналова была отправлена на амбулаторное лечение.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости