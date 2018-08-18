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    В Cальяне женщина средних лет отравилась уксусной кислотой

    Cальян. 18 августа. REPORT.AZ/ В Сальянском районе женщина отравилась уксусной кислотой.

    Как сообщает аранское бюро Report, происшествие было зарегистрировано в селе Кюргарагашлы.

    Сельская жительница Зейналова Нурана Наби гызы (1987) случайно выпила уксусную кислоту и отравилась. Она была доставлена в Сальянскую центральную районную больницу. После получения первичной медицинской помощи Н.Зейналова была отправлена на амбулаторное лечение.

    По факту ведется расследование. 

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