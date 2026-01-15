Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В Бинагадинском районе горит жилое здание

    Происшествия
    • 15 января, 2026
    • 15:30
    В Бинагадинском районе горит жилое здание

    В Бинагадинском районе Баку на улице Агасадыга Герайбейли пожар вспыхнул в жилом доме.

    Как сообщили Report в Министерстве чрезвычайных ситуаций (МЧС), на место происшествия привлечены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС и Бакинского регионального центра.

    В настоящее время ведутся работы по тушению пожара.

    пожар Бинагадинский район жилой дом МЧС
    Видео
    Binəqədidə binada olan yanğın söndürülüb, xəsarət alan yoxdur - YENİLƏNİB 2

