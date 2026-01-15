В Бинагадинском районе горит жилое здание
Происшествия
- 15 января, 2026
- 15:30
В Бинагадинском районе Баку на улице Агасадыга Герайбейли пожар вспыхнул в жилом доме.
Как сообщили Report в Министерстве чрезвычайных ситуаций (МЧС), на место происшествия привлечены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС и Бакинского регионального центра.
В настоящее время ведутся работы по тушению пожара.
