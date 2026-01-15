В Бинагадинском районе горит жилое здание

В Бинагадинском районе Баку на улице Агасадыга Герайбейли пожар вспыхнул в жилом доме.

Как сообщили Report в Министерстве чрезвычайных ситуаций (МЧС), на место происшествия привлечены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС и Бакинского регионального центра.

В настоящее время ведутся работы по тушению пожара.