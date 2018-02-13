 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Билясуваре пастух получил ножевое ранение

    Билясувар. 13 февраля. REPORT.AZ/ В Билясуварском районе пастух получил ножевое ранение.

    Как сообщает аранское бюро Report, инцидент произошел на территории села Самедабад.

    Так, житель этого села Давуд Байрамов получил ножевое ранение в спину. Раненый был помещен в Билясуварскую центральную районную больницу и прооперирован.

    По предварительной версии, Д.Байрамову ножевое ранение нанес другой пастух, работающий на ферме в селе Самедабад.

    По факту ведется расследование.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi