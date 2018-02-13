В Билясуваре пастух получил ножевое ранение

Билясувар. 13 февраля. REPORT.AZ/ В Билясуварском районе пастух получил ножевое ранение.

Как сообщает аранское бюро Report, инцидент произошел на территории села Самедабад.

Так, житель этого села Давуд Байрамов получил ножевое ранение в спину. Раненый был помещен в Билясуварскую центральную районную больницу и прооперирован.

По предварительной версии, Д.Байрамову ножевое ранение нанес другой пастух, работающий на ферме в селе Самедабад.

По факту ведется расследование.