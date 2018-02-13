В Билясуваре пастух получил ножевое ранение

Билясувар. 13 февраля. REPORT.AZ/ В Билясуварском районе пастух получил ножевое ранение.
Как сообщает аранское бюро Report, инцидент произошел на территории села Самедабад.
Так, житель этого села Давуд Байрамов получил ножевое ранение в спину. Раненый был помещен в Билясуварскую центральную районную больницу и прооперирован.
По предварительной версии, Д.Байрамову ножевое ранение нанес другой пастух, работающий на ферме в селе Самедабад.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости
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