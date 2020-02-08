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В Барде столкнулись два автомобиля, погибла пассажирка

​В Барде столкнулись два автомобиля, погибла пассажирка

В селе Алпоуд Бардинского района произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД Азербайджана, инцидент произошел 7 февраля около 9 часов утра.

На территории села Алпоуд Бардинского района столкнулись два автомобиля марки "ВАЗ", за рулем которых находились житель Бардинского района Р.Гасымов и житель города Мингячевир Н.Фараджов. 

В результате ДТП Р.Гасымов был госпитализирован, а его пассажирка - жительница того же района Адиля Азизова скончалась в больнице. 

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