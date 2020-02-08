​В Барде столкнулись два автомобиля, погибла пассажирка

В селе Алпоуд Бардинского района произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД Азербайджана, инцидент произошел 7 февраля около 9 часов утра.

На территории села Алпоуд Бардинского района столкнулись два автомобиля марки "ВАЗ", за рулем которых находились житель Бардинского района Р.Гасымов и житель города Мингячевир Н.Фараджов.

В результате ДТП Р.Гасымов был госпитализирован, а его пассажирка - жительница того же района Адиля Азизова скончалась в больнице.