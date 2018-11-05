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    В Барде родившая ребенка 10 дней назад женщина скончалась в больнице

    Барда. 5 ноября. REPORT.AZ/ В Бардинском районе родившая ребенка 10 дней назад женщина скончалась в больнице.

    Как сообщает карабахское бюро Report, инцидент произошел в родильном отделении Бардинской районной центральной больницы.

    Так, жительница села Борсунлу Тертерского района Ханым Эльман гызы Исаева 1990 г.р. 24 октября в родильном отделении больницы родила путем кесарева сечения мальчика. Состояние Х.Исаевой и новорожденного было хорошим, в связи с чем 29 октября они были выписаны домой. Минувшей ночью состояние 28-летней женщины ухудшилось, она была вновь доставлена в Бардинскую районную центральную больницу. Она скончалась в реанимационном отделении больницы, где получала лечение.

    В больнице карабахскому бюро Report сообщили, что смерть женщины не связана с родами: "Ханым Исаева и новорожденный были выписаны домой ввиду их хорошего состояния. Стало известно, что доставленная заново в больницу женщина упала и получила тяжелую черепно-мозговую травму".

    По факту ведется расследование.

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