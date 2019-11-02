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В Барде произошло ДТП, пострадали 6 человек

​В Барде произошло ДТП, пострадали 6 человек
© Foto: "Report"

В Бардинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали несколько человек.

Как передает карабахское бюро Report, инцидент был зафиксирован на территории села Соганвердиляр.

В результате столкновения автомобилей "ВАЗ-2106" и "ВАЗ-21010" пострадали 6 человек. Это Гусейнов Али Аллахверди оглы, 1991 года рождения, Асланова Сабина Закир гызы, 1988 года, Асланов Роял Эмин оглы, 2011 года рождения, Асланов Эльхан Эмин оглы, 2010 года рождения, Байрамов Вахид Дашгын оглы, 2005 года рождения и Абышов Агамурад Асад оглы, 1992 года рождения.

Раненые были доставлены в Бардинскую центральную районную больницу. По словам медиков состояние их оценивается, как средне-тяжелое.

Расследование продолжается.

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