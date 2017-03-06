В Барде произошли роды со смертельным исходом

Барда. 6 марта. REPORT.AZ/ В Барде зарегистрирован смертельный случай при родах.
Как сообщает карабахское бюро Report, инцидент произошел в родильном отделении Бардинской районной центральной больницы.
Так, жительница района 22-летняя Мянзяр Мамед гызы Мамедова вечером родила ребенка естественным путем. Как сообщил отец М. Мамедовой, по словам врачей, роды прошли успешно: "Затем стало известно, что ребенок умер, задохнувшись при родах".
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости
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