В Барде обнаружены кости и внутренние органы лошадей

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Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ В Бардинском районе обнаружены кости и внутренние органы лошадей.

Как сообщает карабахское бюро Report, части тела животных были обнаружены местными жителями в пролегающем через село Мирзахан отрезке водоканала Карабах.

По словам местных жителей, неизвестные лица периодически выбрасывают в канал мешки с лошадиными костями и внутренними органами, что увеличивает риск заражения различными заболеваниями животных и пользующихся водой людей.

Местные жители пока не проинформировали соответствующие органы.

В Ветеринарном управлении Бардинского района местному бюро Report сообщили, что не располагают информацией по этому поводу и обещали произвести осмотр территории.