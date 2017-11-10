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    В Барде обнаружены кости и внутренние органы лошадей

    © Report

    Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ В Бардинском районе обнаружены кости и внутренние органы лошадей.

    Как сообщает карабахское бюро Report, части тела животных были обнаружены местными жителями в пролегающем через село Мирзахан отрезке водоканала Карабах.

    По словам местных жителей, неизвестные лица периодически выбрасывают в канал мешки с лошадиными костями и внутренними органами, что увеличивает риск заражения различными заболеваниями животных и пользующихся водой людей.

    Местные жители пока не проинформировали соответствующие органы.

    В Ветеринарном управлении Бардинского района местному бюро Report сообщили, что не располагают информацией по этому поводу и обещали произвести осмотр территории. 

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