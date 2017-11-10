В Барде обнаружены кости и внутренние органы лошадей

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ В Бардинском районе обнаружены кости и внутренние органы лошадей.
Как сообщает карабахское бюро Report, части тела животных были обнаружены местными жителями в пролегающем через село Мирзахан отрезке водоканала Карабах.
По словам местных жителей, неизвестные лица периодически выбрасывают в канал мешки с лошадиными костями и внутренними органами, что увеличивает риск заражения различными заболеваниями животных и пользующихся водой людей.
Местные жители пока не проинформировали соответствующие органы.
В Ветеринарном управлении Бардинского района местному бюро Report сообщили, что не располагают информацией по этому поводу и обещали произвести осмотр территории.
Valeh DadaşovАвтор новости
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