В Барде автомобиль врезался в газопровод, пять сел остались без газа

На территории села Моллаисалар Бардинского района автомобиль врезался в газопровод, в результате чего пять сел остались без газоснабжения.

На территории села Моллаисалар Бардинского района автомобиль врезался в газопровод, в результате чего пять сел остались без газоснабжения.

Как сообщает карабахское бюро Report, в ночь на 13 января легковой автомобиль марки Hyundai Accent потерял управление и врезался в газопровод на обочине дороги.

В результате аварии на газопроводе возник пожар. Возгорание было потушено силами Государственной противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Согласно полученной информации, был поврежден газопровод диаметром 108 мм, а также газорегуляторный пункт. Прекращена подача природного газа в села Моллаисалар, Колаир, Молламамедли, Гюльгезли и Серкарлар.

В настоящее время продолжаются работы по восстановлению газоснабжения.