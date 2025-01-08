В Барде арестовали мужчину, пытавшегося продать автомат за 2 тыс. манатов

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В Барде арестован мужчина, пытавшийся продать автомат за 2 тыс. манатов.

Об этом сообщили Report в Министерстве внутренних дел.

Отмечается, что сотрудниками Бардинского районного отдела полиции в качестве подозреваемого был задержан ранее судимый Шахлар Гасанов. При обыске у него дома был обнаружен автомат "Калашникова", 29 патронов и магазин. Гасанов заявил, что собирался продать оружие и боеприпасы за 2 тыс. манатов.

По факту возбуждено уголовное дело, решением суда в отношении Гасанова избрана мера пресечения в виде ареста.