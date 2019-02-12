В Балакене украденные 49 тыс. долларов были возвращены с запиской "Мы не хотим бесчестных денег"

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Лицо или лица, укравшие 49 тыс. долларов из дома жителя Балакена, спустя полмесяца вернули украденные деньги.

Как сообщает шеки-загатальское бюро Report, инцидент произошел 25 января в селе Гуллар.

Так, житель села Сабир Телиев обратился в отделение полиции Балакенского района по причине кражи из его дома 49 тыс. долларов.

С того дня сотрудники отделения полиции Балакенского района начали оперативно-розыскные мероприятия для поимки и передачи следствию лица или лиц, укравших из дома С.Телиева крупную сумму денег. Однако спустя 15 дней после кражи произошло интересное событие. Лицо или лица, укравшие из дома С.Телиева 49 тыс. долларов, перебросили через забор дома полную сумму с запиской "Мы не хотим бесчестных денег".

29 тыс. долларов были возвращены в иностранной валюте, а остальная сумма в манатах.

Расследование продолжается.