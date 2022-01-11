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В Баку заведено уголовное дело на ранившего одноклассника ножом школьника

В Баку заведено уголовное дело на ранившего одноклассника ножом школьника В результате конфликта, возникшего между 17-летним и 18-летним подростками в Сабаильском районе, 17-летний Джамиль Гасанов получил ножевое ранение.
Происшествия
11 января 2022 г. 11:28
В Баку заведено уголовное дело на ранившего одноклассника ножом школьника

В результате конфликта, возникшего между 18-летним и 17-летним подростками в Сабаильском районе, последний Джамиль Гасанов получил ножевое ранение.

Как сообщил Report начальник отдела по связям со СМИ и общественностью пресс-службы МВД, майор полиции Эльшад Гаджиев, жизнь потерявшего большое количество крови Дж.Гасанова удалось спасти в больнице благодаря переливанию крови от сотрудников полиции.

По факту в Сабаильском районном управлении полиции заведено уголовное дело, проводятся следственные действия.

Подозреваемый в нанесении телесных повреждений Дж.Гасанову Нихад Фархадов был задержан и привлечен к следствию.

Оба подроста учатся в 11а классе бакинской полной средней школе №162.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda sinif yoldaşını bıçaqlayan məktəbliyə cinayət işi açılıb

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