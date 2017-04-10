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    В Баку юноше нанесли ножевое ранение

    По факту Сураханским районным управлением полиции ведется расследование

    Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ В Баку юноше нанесли ножевое ранение.

    Как сообщает Report, происшествие имело место в Сураханском районе.

    28-летний Мамедов Ага Хаггы оглу, проживающий по адресу улица З. Алиева,15, получил ножевое ранение в ногу. В результате полученного ранения он потерял много крови. А. Мамедов был госпитализирован. Врачи характеризуют его состояние как среднетяжелое.

    По факту Сураханским районным управлением полиции ведется расследование.

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