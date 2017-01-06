Баку. 6 января. REPORT.AZ/ В Баку заключенный исправительной колонии строгого режима повесился на ремне от брюк.

Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован в исправительной колонии строгого режима №15 пенитенциарной службы министерства юстиции, расположенной в поселке Бёюк Шор в Низаминском районе.

Согласно информации, заключенный Асланов Махир Назир оглу 1984 года рождения повесился на ремне от брюк на площадке в спортивном комплексе в жилой части учреждения.

По факту в Низаминской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по ст. 125 (доведение до самоубийства) УК.