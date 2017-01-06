 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Баку заключенный исправительной колонии строгого режима повесился на ремне от брюк

    По факту в Низаминской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело

    Баку. 6 января. REPORT.AZ/ В Баку заключенный исправительной колонии строгого режима повесился на ремне от брюк.

    Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован в исправительной колонии строгого режима №15 пенитенциарной службы министерства юстиции, расположенной в поселке Бёюк Шор в Низаминском районе. 

    Согласно информации, заключенный Асланов Махир Назир оглу 1984 года рождения повесился на ремне от брюк на площадке в спортивном комплексе в жилой части учреждения. 

    По факту в Низаминской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по ст. 125 (доведение до самоубийства) УК.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi