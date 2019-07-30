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В Баку заключенный совершил суицид

В Баку заключенный совершил суицид

В Баку заключенный совершил суицид.

Как сообщает Report, инцидент отмечен в исправительном учреждении участкового типа №4 Пенитенциарной службы министерства юстиции. 

Отбывающий наказание по ст. 177 (Кража) и 234 (Незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров) УК 42-летний Надир Нуриев повесился на форточке камеры. 

Факт расследуется Гарадагской районной прокуратурой. 

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