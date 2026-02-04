В Баку задержаны подозреваемые в вымогательстве 25 тыс. манатов у мужчины

Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Происшествия
    • 04 февраля, 2026
    • 16:33
    В Баку задержаны подозреваемые в вымогательстве 25 тысяч манатов у 42-летнего мужчины.

    Как сообщили Report в МВД, инцидент произошел в Хатаинском районе столицы.

    Потерпевший обратился в полицию с заявлением о том, что в кафе на улице Неаполь двое неизвестных применили к нему физическое насилие, в результате чего он получил травмы. После этого злоумышленники вывезли мужчину в неизвестном направлении и потребовали у него 25 тысяч манатов, угрожая его жизни и здоровью в случае отказа.

    В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Хатаинского районного управления полиции, были задержаны подозреваемые: 21-летний Агшин Аскеров, 36-летний Сахавет Мамедов, а также 24-летняя женщина.

    Расследование установило, что потерпевший был знаком с женщиной, входившей в состав преступной группы, а остальные участники совершили противоправные действия по ее инициативе. Моменты вымогательства и применения насилия были зафиксированы камерами видеонаблюдения.

    По данному факту в Хатаинском районном управлении полиции возбуждено уголовное дело, оперативно-следственные мероприятия продолжаются.

    вымогатели МВД Хатаинский район
    Bakıda 42 yaşlı kişiyə hədə-qorxu gələrək 25 min manat tələb edən şəxslər saxlanılıblar
