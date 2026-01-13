В Баку задержаны лица, вовлекавшие подростков в совершение краж

В центре Баку задержаны двое мужчин, вовлекавших несовершеннолетних в кражи у прохожих.

Как сообщает Report со ссылкой на МВД, 23-летний Икрам Букавазин и 35-летний Малик Бадиров задержаны в ходе оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Сабаильского районного управления полиции.

По информации ведомства, двое несовершеннолетних подходили к людям на центральных улицах столицы и похищали у них сумки и ценные вещи. В ходе расследования выяснилось, что к противоправным действиям подростков склоняли их близкие родственники.

По факту возбуждено уголовное дело. В отношении И.Букавазина и М.Бадирова по решению суда избрана мера пресечения в виде ареста.

Расследование продолжается.