В Баку задержаны лица, вовлекавшие подростков в совершение краж
Происшествия
- 13 января, 2026
- 14:06
В центре Баку задержаны двое мужчин, вовлекавших несовершеннолетних в кражи у прохожих.
Как сообщает Report со ссылкой на МВД, 23-летний Икрам Букавазин и 35-летний Малик Бадиров задержаны в ходе оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Сабаильского районного управления полиции.
По информации ведомства, двое несовершеннолетних подходили к людям на центральных улицах столицы и похищали у них сумки и ценные вещи. В ходе расследования выяснилось, что к противоправным действиям подростков склоняли их близкие родственники.
По факту возбуждено уголовное дело. В отношении И.Букавазина и М.Бадирова по решению суда избрана мера пресечения в виде ареста.
Расследование продолжается.
