В Баку задержаны перекрывшие дорогу и нападавшие на граждан дебоширы

"В социальных сетях распространились видеокадры того, как неизвестные перекрыли дорогу и нападали на граждан и проезжавшие мимо автомобили. Эти лица с видео были нами установлены и задержаны".

Как передает Report, об этом сообщил начальник пресс-службы Главного управления полиции Баку майор полиции Эльшад Гаджиев.

Э.Гаджиев отметил, что на "горячую линию -102" МВД поступила информация о том, что 12 ноября около 22:45 в поселке Бакиханова Сабунчинского района Баку двое неизвестных перекрыли дорогу и нападали на граждан и проезжавшие по дороге автомобили: "Во время расследования было установлено, что это деяние совершили Эльданиз Тамразлы 1994 г.р. и Шахрияр Хадили 1992 г.р. Они были доставлены в 13-й отдел полиции Сабунчинского РУП. Выяснилось, что оба мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения средней степени тяжести".

Э.Гаджиев также добавил, что поскольку в деянии данных лиц присутствует состав административного проступка, в отношении них составлен протокол по статье 535.1 Кодекса об административных проступков и направлен в Сабунчинский районный суд.