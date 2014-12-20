​В Баку задержан водитель автобуса, сбивший пешехода и скрывшийся с места происшествия

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Водитель автобуса, сбивший пешехода и скрывшийся с места происшествия, задержан в Баку. Об этом Report сообщили в пресс-службе Главного управления полиции г. Баку. В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 10 отделения полиции Гарадагского районного управления полиции, задержан житель Баку Афган Садигов 1964 года рождения, который управляя автобусом марки “Isuzu”, следовавший по маршруту 205, сбил в поселке Локбатан жителя Баку Бинадара Джафарова 1988 года рождения и скрылся с места происшествия.

По факту ведется следствие.