В Баку задержан угонщик автомобиля

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ В Баку задержан угнавший автомобиль пьяный водитель. Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства внутренних дел (МВД), в поселке Бинагади был угнан автомобиль "ВАЗ-2106" местного жителя Расима Рустамова. В результате оперативно-поисковых мероприятий сотрудников Государственного управления дорожной полиции Главного управления полиции г.Баку угонщик - столичный житель Ихтияр Алиев был задержан и передан в 4-е отделение полиции Бинагадинского РУП. В ходе расследования выяснилось, что при совершении преступления Ихтияр Алиев находился в нетрезвом состоянии.

Расследование по факту продолжается.