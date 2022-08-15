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В Баку задержан подозреваемый в убийстве участника Отечественной войны

В Баку задержан подозреваемый в убийстве участника Отечественной войны В Баку задержан подозреваемый в убийстве мужчины.
Происшествия
15 августа 2022 г. 09:53
В Баку задержан подозреваемый в убийстве участника Отечественной войны

В Баку задержан подозреваемый в убийстве мужчины.

Об этом Report сообщили в прокуратуре Насиминского района.

Сообщается, что 15 августа около 01:00 в прокуратуру поступила информация об убийстве Ниямеддина Мурадова 1998 г.р. на территории поселка Алатава 3 в Насиминском районе столицы.

Расследование выявило обоснованные подозрения, что Бахтияр Гараев 1999 г.р. на почве возникшего конфликта ударил ножом в грудь Н.Мурадова.

По факту в Насиминской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК.

Бахтияр Гараев был задержан в качестве подозреваемого и привлечен к следствию.

В настоящее время следственные мероприятия продолжаются.

Отметим, что Ниямеддин Мурадов был участником Отечественной войны и награжден медалью "За освобождение Губадлы".

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Версия на азербайджанском языке Bakıda Vətən müharibəsi iştirakçısını qətlə yetirən şəxs tutulub

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